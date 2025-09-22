La Polonia abbatterà gli oggetti volanti quando violeranno il territorio e sorvoleranno il paese, avverte Tusk

HQ

La violazione dei droni nei confronti della Polonia ha fatto notizia negli ultimi giorni. Ora, il primo ministro polacco ha dichiarato che il paese abbatterà qualsiasi oggetto che entri nel suo spazio aereo in chiara violazione, sottolineando che non c'è spazio per l'esitazione in questi casi. "Prenderemo la decisione di abbattere gli oggetti volanti quando violano il nostro territorio e sorvoleranno la Polonia. Non c'è assolutamente alcuna discussione su questo... Quando abbiamo a che fare con situazioni che non sono del tutto chiare, come il recente volo di aerei da combattimento russi sulla piattaforma petrolbalitica. Ma senza alcuna violazione, perché queste non sono le nostre acque territoriali. C'è davvero bisogno di pensarci due volte prima di decidere azioni che potrebbero innescare una fase di conflitto molto acuta... Devo anche essere assolutamente certo che tutti gli alleati tratteranno la questione esattamente nello stesso modo in cui lo trattiamo noi". Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!