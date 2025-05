La Polonia accusa la Russia di interferire nelle elezioni presidenziali Il ministro polacco per gli Affari digitali mette in guardia contro l'aumento degli attacchi informatici e degli sforzi di disinformazione.

HQ Le ultime notizie sulla Polonia . La Polonia accusa la Russia di aver tentato di interferire nelle elezioni presidenziali, fissate per il 18 maggio. Il ministro degli Affari digitali ha evidenziato un aumento degli attacchi informatici russi e delle campagne di disinformazione volte a minare il processo elettorale. Secondo quanto riferito, questi sforzi riguardano le infrastrutture critiche, compresi i sistemi idrici e le centrali elettriche. La risposta della Polonia arriva dopo accuse simili contro la Russia in Romania, dove le elezioni presidenziali sono state annullate lo scorso anno a causa di sospette interferenze. Krzysztof Gawkowski // Shutterstock