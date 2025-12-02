La Polonia accusa un uomo russo di aver diretto una rete di sabotaggio contro il paese

HQ

I procuratori polacchi hanno accusato in contumacia un cittadino russo, Mikhail Mirgorodsky, di aver guidato una rete di sabotaggio e spionaggio in Polonia legata alla Russia, hanno riferito le autorità martedì.

Mirgorodsky, 28 anni, avrebbe usato l'app di messaggistica Telegram per dirigere un gruppo di circa 30 persone impegnate in sabotaggi, incendi dolosi e minacce contro ucraini in Polonia per conto del Servizio Federale di Sicurezza (FSB) russo. I pubblici ministeri hanno presentato cinque accuse contro di lui, tra cui l'organizzazione di un deragliamento ferroviario sventato nel 2023 e il finanziamento delle operazioni tramite exchange di criptovalute.

La Polonia ha da tempo accusato Russia e Bielorussia di condurre una guerra ibrida che coinvolge sabotaggio, attacchi informatici e disinformazione dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022. Il mese scorso, la Polonia ha chiuso l'ultimo consolato russo sul suo territorio e ha schierato truppe per proteggere infrastrutture chiave dopo un'esplosione ferroviaria che ha attribuito ai collaboratori dell'intelligence russa.

L'Agenzia di Sicurezza Interna polacca (ABW) ha dichiarato che 16 membri della rete di Mirgorodsky sono stati arrestati nel 2023, tra cui ucraini, bielorussi e un russo, ricevendo pene detentive che variano da 13 mesi a sei anni. Le autorità stanno ora inseguendo altri otto sospetti, sei dei quali sono ancora in libertà.