La Polonia arresta otto sospettati di aver preparato atti di sabotaggio
Le autorità dicono che i sospetti stavano preparando attacchi a infrastrutture chiave.
Abbiamo appena ricevuto la notizia che le autorità polacche hanno arrestato un gruppo di individui accusati di pianificare operazioni di sabotaggio in diverse regioni, secondo il primo ministro Donald Tusk. I sospetti stavano presumibilmente raccogliendo informazioni su siti militari e infrastrutture critiche, come parte di ciò che i funzionari descrivono come minacce ibride in corso contro il paese. Il governo ha collegato tali attività a più ampi sforzi di destabilizzazione rivolti alle nazioni che sostengono l'Ucraina. Ora, le indagini rimangono attive, con i servizi di sicurezza che continuano le loro operazioni per prevenire ulteriori incidenti. Zanna su X:
"ABW, in collaborazione con altri servizi, ha arrestato otto persone in varie parti del paese nei giorni scorsi, sospettate di preparare atti di sabotaggio. Il caso è in corso. Proseguono le ulteriori attività operative".