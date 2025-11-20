La Polonia chiede l'estradizione dei sospetti di sabotaggio ferroviario dalla Bielorussia

HQ

La Polonia ha formalmente chiesto alla Bielorussia di estradare i due cittadini ucraini accusati di aver compiuto il sabotaggio ferroviario per conto della Russia. Gli uomini sono fuggiti in Bielorussia dopo due incidenti domenica, tra cui un'esplosione ferroviaria su una via chiave per l'Ucraina.

I procuratori polacchi hanno accusato in contumacia gli uomini, identificati come Oleksandr K. e Yevhenii I., di sabotaggio alla rete ferroviaria del paese. La richiesta di estradizione è stata consegnata mercoledì al chargé d'affaires bielorusso a Varsavia.

I rapporti tra Varsavia e Minsk, già tesi dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, sono peggiorati ulteriormente. La Polonia ha annunciato che chiuderà l'ultimo consolato russo nel suo territorio e schiererà migliaia di soldati per proteggere le infrastrutture. La Bielorussia non ha ancora risposto alla richiesta di estradizione.