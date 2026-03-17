La Polonia esclude l'invio di truppe in Iran, afferma il primo ministro

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Donald Tusk afferma che la Polonia non invierà truppe in Iran, sostenendo che il conflitto non riguarda direttamente gli interessi di sicurezza del paese.

Parlando a Varsavia, Tusk ha detto che la decisione si applicava alle forze terrestri, aeree e navali polacche, aggiungendo che gli alleati, inclusi gli Stati Uniti, comprendevano la posizione. I suoi commenti arrivano mentre Donald Trump esorta i partner ad aiutare a mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz in un contesto di ostilità in corso.

Tusk ha sottolineato che la Polonia rimane concentrata sul rafforzamento delle proprie difese, in particolare nella regione baltica e sulle continue sfide di sicurezza legate all'Ucraina vicina. Altri alleati europei, tra cui Germania, Spagna e Italia, hanno anch'essi rifiutato di partecipare alle operazioni nel Golfo.