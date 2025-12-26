La Polonia fa decollare caccia dopo che aerei russi si avvicinano allo spazio aereo durante il Natale

HQ

La Polonia ha fatto decollare aerei da combattimento per intercettare e scortare un aereo da ricognizione russo che sorvolava vicino al suo spazio aereo sul Mar Baltico, ha dichiarato giovedì l'esercito polacco.

L'incidente è avvenuto mentre le autorità polacche hanno anche riferito che diverse decine di oggetti sono entrati nello spazio aereo del paese durante la notte dalla vicina Bielorussia. Quattro degli oggetti finora identificati si ritiene siano stati per il contrabbando di palloncini, secondo l'Ufficio per la Sicurezza Nazionale della Polonia.

Provocazione deliberata mascherata da attività di contrabbando?

I funzionari hanno avvertito che la portata delle incursioni, il loro tempismo durante il periodo delle vacanze natalizie e incidenti recenti simili in Lituania potrebbero indicare una provocazione deliberata mascherata da attività di contrabbando.

I paesi della NATO sul fianco orientale dell'alleanza sono in stato di massima allerta da settembre, quando aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo estone, e dopo ripetute incursioni con droni e mongolfieri legate alla Bielorussia.

Parte dello spazio aereo sopra la regione nord-orientale della Polonia della Podlaskia fu temporaneamente chiusa al traffico civile come precauzione. La Bielorussia ha precedentemente negato la responsabilità per l'invio di palloncini di contrabbando, che la Lituania ha descritto come una forma di "attacco ibrido".