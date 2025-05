La Polonia incrimina un uomo per un presunto complotto russo per uccidere Zelensky Un uomo polacco deve affrontare un processo per aver aiutato l'intelligence russa a pianificare un potenziale tentativo di assassinio del presidente ucraino.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che le autorità polacche hanno formalmente incriminato un uomo sospettato di aver aiutato l'intelligence militare russa in un complotto per assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, hanno detto martedì i pubblici ministeri. L'individuo, arrestato nell'aprile 2024, avrebbe raccolto informazioni su un importante snodo di transito militare nel sud-est della Polonia e avrebbe mantenuto contatti con i russi coinvolti nella guerra. I funzionari sostengono che il complotto faceva parte di più ampi sforzi di destabilizzazione contro la Polonia. Volodymyr Zelensky // Shutterstock