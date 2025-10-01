La Polonia mantiene le verifiche di frontiera con la Germania e la Lituania

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Polonia continuerà i controlli alle frontiere con la Germania e la Lituania fino alla primavera del prossimo anno, ha confermato il ministero dell'Interno. La misura, introdotta per la prima volta durante l'estate, mira a tracciare e intercettare i migranti privi di documenti che si muovono attraverso le rotte settentrionali verso l'Europa occidentale. "Stiamo estendendo i controlli alle frontiere con la Germania e la Lituania per monitorare la rotta migratoria che porta dagli Stati baltici, attraverso la Polonia, all'Europa occidentale", Il ministro dell'Interno Marcin Kierwinski è stato citato in una dichiarazione successiva. "Stiamo catturando individui che tentano illegalmente di contrabbandare migranti verso l'Occidente".