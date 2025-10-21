La Polonia mette in guardia Putin dall'usare il suo spazio aereo sulla strada per l'Ungheria
Varsavia afferma che potrebbe applicare il mandato d'arresto della CPI se il presidente russo sorvolasse il suo territorio.
La Polonia ha appena avvertito Putin di non viaggiare attraverso il suo spazio aereo per il suo incontro programmato con Trump in Ungheria, suggerendo che potrebbe essere costretta a far rispettare il mandato di arresto internazionale emesso dalla CPI.
"Non posso garantire che un tribunale polacco indipendente non ordinerà al governo di scortare un aereo del genere per consegnare il sospetto al tribunale dell'Aia", Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha detto a Radio Rodzina.
"E, quindi, se questo vertice deve aver luogo, si spera con la partecipazione della vittima dell'aggressione, l'aereo utilizzerà una rotta diversa". Ha aggiunto Sikorski.
Tuttavia, mentre Varsavia ha preso una posizione ferma, la Bulgaria ha segnalato che potrebbe consentire al leader russo di attraversare i suoi cieli se potesse aiutare a far avanzare i colloqui di pace sull'Ucraina.
Il vertice previsto a Budapest evidenzia profonde divisioni all'interno dell'Unione europea, poiché l'Ungheria rimane uno dei pochi Stati che mantiene stretti legami con la Russia.
