La Polonia ripristinerà i controlli alle frontiere con la Germania e la Lituania

Le ultime notizie su Polonia, Germania e Lituania . La Polonia reintrodurrà i controlli temporanei alle frontiere con la Germania e la Lituania all'inizio di luglio, citando la necessità di frenare la migrazione irregolare, ha detto martedì il primo ministro Donald Tusk.

"Riteniamo che la reintroduzione temporanea dei controlli sia necessaria per ridurre al minimo i flussi incontrollati di migranti attraverso il confine polacco-tedesco", ha detto Donald Tusk a una riunione di governo martedì. Poi, Friedrich Merz ci ha dato maggiori informazioni.

"Sappiamo che il governo polacco vuole anche imporre controlli alle frontiere con la Lituania al fine di limitare gli attraversamenti illegali delle frontiere dalla Lituania alla Polonia", ha detto Merz in una conferenza stampa. "Quindi, abbiamo un problema comune che vogliamo risolvere insieme".

La decisione arriva in mezzo alle crescenti tensioni politiche in patria, dove il governo deve affrontare le critiche dei gruppi nazionalisti per i rimpatri di migranti dalla Germania. La Polonia insiste sul fatto che i numeri rimangono gestibili, ma considera i controlli una precauzione necessaria.