La Polonia segnala intrusioni notturne di droni

Le ultime notizie sulla Polonia . Le autorità polacche hanno confermato che due droni sono entrati nello spazio aereo nazionale durante la notte, innescando una maggiore vigilanza ma senza causare danni o vittime. Un incidente che potrebbe essere collegato alla Russia-Ucraina.

"Abbiamo avuto due violazioni dello spazio aereo", ha detto in una conferenza stampa il generale Maciej Klisz, comandante operativo delle forze armate. "Queste due violazioni erano sotto il pieno controllo delle forze nazionali e delle unità assegnate al sistema di difesa statale".

Le incursioni sono state rapidamente monitorate e controllate dalle unità militari, che hanno confermato che gli oggetti sono partiti senza incidenti. I funzionari hanno offerto pochi dettagli sull'origine dei droni, anche se le tensioni rimangono alte dopo i passati missili vaganti e gli incidenti dei droni nella regione.