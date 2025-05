La Polonia segnala un'attività sospetta di una nave russa vicino al cavo elettrico della Svezia L'esercito polacco interviene dopo che la nave ha condotto manovre insolite vicino al collegamento elettrico del Baltico.

La Polonia ha appena identificato una nave russa che opera sotto sanzioni mentre esegue manovre sospette vicino a un cavo sottomarino critico che collega Polonia e Svezia, ha detto Donald Tusk in un post su X mercoledì. A seguito di una rapida risposta delle forze polacche, la nave si sarebbe ritirata in un porto russo, con mezzi navali inviati a monitorare l'area. Il cavo supporta lo scambio di energia elettrica tra le due nazioni in un contesto di maggiore sicurezza della NATO nella regione baltica. Donald Tusk // Shutterstock