La Polonia si prepara a evacuare i cittadini da Israele attraverso la Giordania

Le ultime notizie su Israele e Iran . La Polonia sta organizzando un'evacuazione per i suoi cittadini attualmente bloccati in Israele, utilizzando la vicina Giordania come via di transito. L'operazione, annunciata da un vice ministro degli Esteri, si rivolgerà ai turisti e ai visitatori a breve termine.

"Partiamo dal presupposto che saremo pronti nelle prossime decine di ore, (l'evacuazione) riguarderà coloro che sono bloccati come turisti e coloro che soggiornano per un breve soggiorno", ha detto lunedì ai giornalisti Henryka Moscicka-Dendys, vice ministro degli Esteri della Polonia.