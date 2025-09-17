La Polonia spinge l'UE a tagliare prima i legami petroliferi con la Russia

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Polonia sta facendo pressioni sugli altri membri dell'Unione Europea per fermare le importazioni di petrolio russo entro la fine del 2026, sostenendo che la continua dipendenza pone rischi politici e di sicurezza. Il ministro dell'Energia del paese ha sottolineato che anticipare la scadenza rafforzerebbe l'unità all'interno del blocco, soprattutto dopo i recenti incidenti dei droni che hanno evidenziato le tensioni regionali. Mentre la maggior parte degli Stati dell'UE ha già interrotto i legami con le forniture di Mosca, paesi come l'Ungheria e la Slovacchia rimangono dipendenti dalle consegne degli oleodotti. Bruxelles aveva originariamente fissato il 2028 come data obiettivo, ma la Polonia insiste sul fatto che il calendario deve essere accorciato al 2026 e si è offerta di sostenere gli altri paesi nella sicurezza di fonti energetiche alternative. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!