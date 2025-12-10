La Polonia valuta lo scambio del MiG-29 con tecnologia di droni ucraini

HQ

La Polonia afferma di essere in fase di negoziazione per un possibile trasferimento dei suoi vecchi caccia MiG-29 all'Ucraina in cambio dell'accesso alla tecnologia dei droni ucraini, ha confermato mercoledì il ministro della Difesa Władysław Kosiniak-Kamysz. La mossa rifletterebbe ciò che Varsavia chiama "solidarietà bidirezionale", poiché entrambi i paesi cercano di rafforzare i loro legami di sicurezza.

I caccia MiG-29, ereditati dall'era sovietica, sono vicini alla fine della loro vita operativa. Lo Stato Maggiore polacco ha dichiarato che i caccia hanno prospettive limitate di modernizzazione e che consegnarli supporterebbe l'Ucraina rafforzando al contempo il fianco orientale della NATO. Tuttavia, non è ancora stata presa una decisione definitiva.

Se il trasferimento avrà luogo, gli F-16 e i FA-50 polacchi avrebbero preso in carico le missioni attualmente effettuate dai MiG in ritiro. In cambio, Varsavia è in trattative per ottenere specifiche tecnologie ucraine di droni e missili, sistemi che sono diventati sempre più preziosi nella guerra moderna.

Ministro della Difesa Władysław Kosiniak-Kamysz:

"Tra un certo tempo, gli aerei MiG-29 non serviranno più nell'Aeronautica Polacca a causa della loro vita operativa ridotta. Stiamo negoziando con la parte ucraina per il trasferimento dei MiG-29, ma stiamo anche discutendo il trasferimento di tecnologie in Polonia, come i droni. Questa solidarietà deve essere a doppio senso. Sarà un elemento della politica alleata di supporto all'Ucraina e mantenimento della sicurezza del fianco orientale della NATO."