La popolazione di pulcinelle raggiunge un record per il secondo anno consecutivo sull'iconico Skomer Island

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Buone notizie, appassionati di fauna selvatica! La popolazione di pulcinelle di mare sull'isola gallese di Skomer ha raggiunto massimi record per il secondo anno consecutivo. Secondo BBC News, il Wildlife Trust of South and West Wales ha rivelato che la popolazione di uccelli marini sulla piccola isola al largo della costa del Pembrokeshire è salita a 52.019, un impressionante numero in più di 8.000 rispetto a quanto conteggiato durante il picco record dello scorso anno.

Sebbene l'isola di Skomer sia minuscola, con circa 2,92 chilometri quadrati, è considerata una delle isole per uccelli marini più importanti al mondo. Questo è dovuto in parte al suo isolamento, poiché la piccola isola si trova a circa un miglio dalla costa del Galles, proteggendola da predatori e persone ed ideale come luogo di riproduzione per uccelli marini, tra cui i parconci manx, i guillemot e i rasoi.

Per la popolazione di pulcinelle di mare, questa notizia è estremamente positiva poiché mostra che gli uccelli prosperano in uno dei loro habitat più popolosi al di fuori di Islanda e Norvegia. Per chi si chiedesse come siano stati contati i pulcinelli, tutti i 52.000 uccelli sono stati contati a mano dai dipendenti della WTSWW usando binocoli e taccuini, un'impresa che sembra incredibilmente impegnativa.