Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Landman

La posta in gioco è ancora più alta nella seconda stagione di Landman

La serie drammatica torna su Paramount+ a novembre.

HQ

Quando Landman ha debuttato su Paramount+ l'anno scorso, si è rivelato un grande successo, uno dei progetti di maggior successo dello streamer fino ad oggi. Non ci è voluto molto prima che una seconda stagione ricevesse il via libera ed è stata chiaramente anche accelerata, dato che è quasi pronta ad arrivare.

Il secondo lotto di episodi, che debutterà il 16 novembre, vedrà Billy Bob Thornton tornare nel ruolo principale e apparire al fianco di Demi Moore, Andy Garcia, Sam Elliott e altri.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi dalla seconda stagione, la sinossi spiega: "Come il petrolio sale dalla terra, così fanno i segreti - e il punto di rottura di Tommy Norris (Thornton) potrebbe essere più vicino di quanto si renda conto. Di fronte alla crescente pressione della M-Tex Oil, di Cami Miller (Moore) e dell'ombra dei suoi parenti, la sopravvivenza nel Texas occidentale non è nobile, è brutale. E prima o poi qualcosa deve rompersi".

Con lo spettacolo quasi tornato sulla piattaforma di streaming, puoi vedere il trailer della seconda stagione di Landman qui sotto.

HQ

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto