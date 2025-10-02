La posta in gioco è ancora più alta nella seconda stagione di Landman

HQ

Quando Landman ha debuttato su Paramount+ l'anno scorso, si è rivelato un grande successo, uno dei progetti di maggior successo dello streamer fino ad oggi. Non ci è voluto molto prima che una seconda stagione ricevesse il via libera ed è stata chiaramente anche accelerata, dato che è quasi pronta ad arrivare.

Il secondo lotto di episodi, che debutterà il 16 novembre, vedrà Billy Bob Thornton tornare nel ruolo principale e apparire al fianco di Demi Moore, Andy Garcia, Sam Elliott e altri.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi dalla seconda stagione, la sinossi spiega: "Come il petrolio sale dalla terra, così fanno i segreti - e il punto di rottura di Tommy Norris (Thornton) potrebbe essere più vicino di quanto si renda conto. Di fronte alla crescente pressione della M-Tex Oil, di Cami Miller (Moore) e dell'ombra dei suoi parenti, la sopravvivenza nel Texas occidentale non è nobile, è brutale. E prima o poi qualcosa deve rompersi".

Con lo spettacolo quasi tornato sulla piattaforma di streaming, puoi vedere il trailer della seconda stagione di Landman qui sotto.