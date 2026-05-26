La power bank causò l'interruzione del volo dall'Egitto a Londra

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Portare una power bank per ricaricare smartphone, tablet e dispositivi portatili da gioco durante le vacanze è scontato per molte persone. Tuttavia, non tutti sono consapevoli dei rischi per la sicurezza che comportano, motivo per cui è vietato usarli durante i voli e non possono essere registrati come bagagli (e di solito non possono essere messi nemmeno nel compartimento sopra, ma devono essere tenuti sotto il sedile davanti a te).

Ora la CNN fornisce un esempio di quanto possano andare male le cose quando un volo EasyJet da Hurghada (Egitto) a Londra è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza a Roma dopo che il personale ha notato che un power bank non solo era stato registrato, ma veniva anche usato per ricaricare un dispositivo. La compagnia ha detto alla CNN che è stata una decisione ovvia e si rammarica delle conseguenze:

"La sicurezza dei suoi clienti e dell'equipaggio è la massima priorità di easyJet e easyJet gestisce la sua flotta di velivoli in rigorosa conformità con tutte le linee guida dei produttori. Ci dispiace per qualsiasi disagio causato dalla deviazione e dal successivo ritardo."

I passeggeri hanno finito per trascorrere una notte in un hotel a Roma prima di arrivare con un giorno di ritardo. In breve, ricorda di non registrare le power bank e di non usarle in volo per la tua sicurezza e quella degli altri.