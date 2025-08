La presunta figlia di Putin fa coming out: "La mia vita è rovinata", secondo Bild

HQ

Luiza Rozova è presumibilmente la figlia del presidente russo Vladimir Putin e ora ha scritto della sua vita in un canale Telegram pubblico, secondo la tedesca Bild, e riportata dalla finlandese YLE.

Luiza Rozova è nata a San Pietroburgo nel 2003. Si è rifiutata di rilasciare un'intervista a Bild, ma ha permesso al giornalista di Bild di dare un'occhiata al suo telegramma. Secondo Bild, questo canale Telegram è l'unico modo di Luiza Rozova per protestare contro il suo presunto padre. Ma la Bild menziona anche che Rozova non menziona direttamente Putin nei suoi testi.

Rozova: "Mi ricorda ogni giorno chi sono nata e chi ha rovinato la mia vita. Un uomo che ha preso milioni di vite e distrutto la mia".

Secondo la Bild, Luiza Rozova ha dichiarato di non poter trascorrere del tempo a San Pietroburgo. Vive a Parigi e si è diplomata in una scuola d'arte. È nota per le sue abilità come DJ e come stilista. Luiza Rozova è presumibilmente la terza figlia di Putin e la madre sarebbe Svetlana Krivonogikh.

Secondo Bild, Luiza Rozova ha condannato fermamente la guerra in Ucraina nella sua pagina Instagram.