La prigione di Alcatraz potrebbe essere riaperta per ospitare i "prigionieri violenti"

Il procuratore generale degli Stati Uniti Pam Bondi ha effettuato una visita ufficiale all'ex carcere di Alcatraz per valutarne la potenziale riapertura. Bondi era accompagnato dal Segretario degli Interni Doug Burgum come parte di un piano dell'amministrazione Trump per riabilitare e riaprire le strutture più di 60 anni dopo la sua chiusura. La visita fa seguito a dibattiti in corso e a petizioni da parte di diversi partiti che chiedono una chiusura definitiva.

In un'intervista rilasciata a Fox News in seguito, e come riportato dalla CNN, Bondi ha affermato che il complesso potrebbe ospitare "prigionieri violenti", "stranieri illegali" e che la sua struttura, pur avendo bisogno di ristrutturazione, è sicura e iconica.

La visita arriva mentre Bondi viene criticato in parallelo per la sua gestione dei documenti di Epstein, tra le pressioni per rivelare ulteriori dettagli che l'amministrazione Trump non prevede di rilasciare attualmente. Tuttavia, ad oggi, si è anche appreso che Trump ha incaricato Bondi di richiedere con precisione il rilascio della testimonianza del Gran Giurì di Epstein, autorizzando l'avvocato a rendere pubblico parte del materiale controverso.