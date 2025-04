La prima demo di Escape Simulator 2 è appena stata rilasciata su Steam

Quando Escape Simulator 2 è stato annunciato relativamente di recente, è stato dichiarato che il gioco avrebbe offerto alla serie le stanze più grandi, complesse e impegnative fino ad oggi. Anche se saremo in grado di mettere alla prova questa affermazione per intero quando il gioco verrà lanciato completamente, i fan possono ora ottenere un primo esempio dell'azione come parte di una demo che è appena stata rilasciata il Steam.

La demo afferma di presentare "la stanza di fuga più grande e intricata della serie fino ad oggi", con questa che porta i giocatori nel castello di Dracula e deve sfuggire rapidamente alle grinfie dell'iconico vampiro spuntando una serie di enigmi impegnativi.

Anche se la demo è ora disponibile gratuitamente su Steam, è solo un frammento di ciò che Escape Simulator 2 presenterà ai fan, poiché ci è stato detto che il gioco principale presenterà 12 livelli che possono essere completati da soli o da soli. Questa demo, ad esempio, consentirà a un massimo di otto giocatori di allearsi per risolvere il caso.

Dai un'occhiata al trailer dimostrativo qui sotto.