La prima patch di Highguard include funzionalità importanti richieste dai fan

Il gioco è uscito solo da un paio di giorni, ma già gli sviluppatori di Highguard, Wildlight Entertainment, stanno lavorando alla prima grande patch del gioco. Non è ancora uscita, ma sappiamo già che le richieste di feedback vengono ascoltate, dato che alcune delle funzionalità più richieste sono in arrivo.

I cursori del campo di visione per console, le impostazioni per ADS e accovacciamento, e più opzioni di scaling grafico per PC sono previsti perHighguard la sua prima patch, che dovrebbe uscire domani, probabilmente a fine 28 gennaio o all'inizio del 29 a seconda del fuso orario.

Dovremo vedere se questa patch sarà sufficiente a rimediare alle critiche costanti che Highguard sta subendo in questo momento. Nonostante il gioco abbia un paio di giorni, sembra che molti giocatori abbiano già deciso di parlare di Highguard. Speriamo che Wildlight Entertainment riesca a rimettere in sesto la situazione e a mantenere l'interesse che il gioco aveva nei giorni prima del lancio.