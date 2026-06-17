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La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit ha subito un trapianto di polmone, come annunciato dalla corte reale norvegese e riportato da Reuters e YLE.

Il trapianto sembra essere stato un successo, come ha detto il capo del reparto di chirurgia del Rikshospitalet, Arnt Fiane, alla NRK (Norsk rikskringkasting AS, in altre parole Norwegian Broadcasting Corporation).

Mette-Marit soffre di fibrosi polmonare, in cui il tessuto polmonare si cicatrizza e si ispessisce, rendendo difficile il passaggio dell'ossigeno dai polmoni al flusso sanguigno.