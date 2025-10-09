La problematica partenza di Rabiot dal Marsiglia ha giovato alla squadra, afferma l'allenatore del Marsiglia Roberto de Zerbi

HQ

Il 15 agosto 2025, in una sconfitta in Ligue 1 tra il Marsiglia e il Rennes, i giocatori Adrien Rabiot e Jonathan Rowe si sono impegnati in quella che è stata descritta come una "rissa da pub inglese" dall'allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi, con il presidente del Marsiglia Pablo Longoria che ha detto che è stata "estremamente violenta", con uno di loro che apparentemente ha perso conoscenza. Di conseguenza, entrambi i giocatori furono tolti dalla rosa e successivamente ceduti: Rabiot al Milan e Rowe al Bologna.

Due mesi dopo, nonostante quella sconfitta, il Marsiglia è secondo in Ligue 1, dietro solo al PSG, e Roberto de Zerbi dice che la squadra sta meglio ora senza Rabiot. "Ci ha fatto bene, perché la società ha scelto di fare a meno di Rabiot, che non voleva fare un passo indietro", ha detto de Zerbi al Corriere della Sera (via RMC Sport).

Questo arriva due giorni dopo che Rabiot, che è tornato in Francia per la squadra internazionale, ha detto che si sentiva tradito dalla squadra e che non riusciva a spiegarsi, aggiungendo che non è una persona violenta e riceve ancora messaggi di sostegno dai tifosi dell'OM.