I media russi condividono il video di un veicolo corazzato che mostra la bandiera americana mentre attacca l'Ucraina

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Un video diffuso dai media russi mostra un veicolo corazzato di fabbricazione americana decorato con bandiere russe e statunitensi che avanza attraverso le posizioni ucraine nell'Ucraina orientale. Il video, ovviamente, ha suscitato indignazione a Kiev.

"Come dovremmo interpretare questo? I propagandisti russi stanno mostrando un video in cui l'equipaggiamento militare russo sta avanzando con bandiere russe e americane", ha scritto su Telegram (qui) Andriy Yermak, braccio destro di Zelensky a Kiev.

"In realtà, i russi stanno usando i simboli degli Stati Uniti nella loro guerra terroristica e aggressiva, che comporta l'uccisione di civili. Questo è il massimo dell'insolenza", ha aggiunto. Il video arriva poco dopo un incontro tra Trump-Putin e Trump-Zelensky.

I funzionari ucraini insistono sul fatto che tali esibizioni non alterano la realtà sul terreno, dove le forze russe controllano gran parte della regione, e gli analisti occidentali avvertono che il filmato è probabilmente destinato a influenzare la percezione internazionale piuttosto che riflettere le realtà operative.