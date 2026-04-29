La prossima modalità di ricerca di YouTube sembra più una conversazione

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Google sta chiaramente spingendo la ricerca AI su quasi tutti i suoi prodotti, e Youtube non è estraneo a questo. Secondo Engadget, una nuova funzione chiamata Ask YouTube ti permetterà di porre domande complesse e ricevere "risultati completi che includono video e testo, per poi chiedere ai follow-up di approfondire". Purtroppo devi vivere negli Stati Uniti per provare questa funzione sperimentale, ed è disponibile da oggi fino all'8 giugno per gli abbonati Premium USA, che hanno 18 anni o più.

Prima devi abilitare la funzione nel tuo account. Poi puoi cliccare sul nuovo pulsante "Chiedi a YouTube" nella barra di ricerca e vedrai suggerimenti di prompt. Puoi ovviamente inserire il tuo, tipo "pianifica un viaggio on the road di 3 giorni tra San Francisco e Santa Barbara". Dopo aver ottenuto un risultato, puoi provare a fare domande di approfondimento o scegliere tra suggerimenti suggeriti da esplorare in modo più dettagliato.

Questo è stato testato da The Verge e, come spesso accade con l'IA quando si tratta di eventi nuovi e attuali, una delle ricerche riguardanti un Steam Controller ha prodotto informazioni fattualmente inaccurate.

Il tempo dirà quanto bene questa nuova ricerca AI sarà accolta dagli utenti di Youtube.