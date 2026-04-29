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La prossima modalità di ricerca di YouTube sembra più una conversazione

Puoi usare Ask Youtube ora, se sei un abbonato Premium negli Stati Uniti e hai 18 anni o più.

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Google sta chiaramente spingendo la ricerca AI su quasi tutti i suoi prodotti, e Youtube non è estraneo a questo. Secondo Engadget, una nuova funzione chiamata Ask YouTube ti permetterà di porre domande complesse e ricevere "risultati completi che includono video e testo, per poi chiedere ai follow-up di approfondire". Purtroppo devi vivere negli Stati Uniti per provare questa funzione sperimentale, ed è disponibile da oggi fino all'8 giugno per gli abbonati Premium USA, che hanno 18 anni o più.

Prima devi abilitare la funzione nel tuo account. Poi puoi cliccare sul nuovo pulsante "Chiedi a YouTube" nella barra di ricerca e vedrai suggerimenti di prompt. Puoi ovviamente inserire il tuo, tipo "pianifica un viaggio on the road di 3 giorni tra San Francisco e Santa Barbara". Dopo aver ottenuto un risultato, puoi provare a fare domande di approfondimento o scegliere tra suggerimenti suggeriti da esplorare in modo più dettagliato.

Questo è stato testato da The Verge e, come spesso accade con l'IA quando si tratta di eventi nuovi e attuali, una delle ricerche riguardanti un Steam Controller ha prodotto informazioni fattualmente inaccurate.

Il tempo dirà quanto bene questa nuova ricerca AI sarà accolta dagli utenti di Youtube.

La prossima modalità di ricerca di YouTube sembra più una conversazione

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