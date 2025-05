La PS5 ha venduto 77,8 milioni di unità in tutto il mondo

HQ

La PS5 continua i suoi tentativi di raggiungere la popolarissima PlayStation 4 e ha raggiunto un altro impressionante traguardo di vendite. Secondo gli ultimi dati finanziari di Sony, la PlayStation 5 ha venduto 2,8 milioni di unità solo nell'ultimo trimestre di questo anno finanziario.

Ciò fa 18,5 milioni di unità per l'anno fiscale nel suo complesso, in calo rispetto ai 20,8 milioni del FY23, ma non di troppo. In termini di vendite di software, forse ci sono un po' di cattive notizie per i fan delle vendite di giochi fisici, dato che il software digitale ha realizzato il 76% delle vendite totali rispetto all'ultimo anno fiscale, dimostrando che le persone sono più che disposte ad accettare il futuro scaricabile.

Nel prossimo anno, Sony prevede un leggero calo delle vendite di hardware. Dopotutto, le persone hanno comprato molte PS5 ormai. Ma si aspetta che le persone acquistino più giochi first-party. Con l'uscita di titoli come Ghost of Yotei e Death Stranding 2: On the Beach, sembra che la previsione si avveri.