La qualificazione della Germania alla Coppa del Mondo 2026 è in pericolo dopo la sconfitta contro la Slovacchia?

Il viaggio della Germania verso la Coppa del Mondo 2026 non sarebbe potuto iniziare peggio. Sono stati sconfitti dalla Slovacchia, 2-0, la prima volta che hanno perso una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo in trasferta. E lo hanno fatto subendo due gol che li mettono in fondo al Gruppo A alle qualificazioni, anche sotto il Lussemburgo, che ha perso 1-3 contro l'Irlanda del Nord.

Questo continua un periodo davvero brutto per i tedeschi, quattro volte campioni del mondo. Di recente hanno perso la semifinale di Nations League e hanno vinto solo una partita negli ultimi sei incontri. I rivali, tra cui squadre teoricamente molto più deboli come la Slovacchia, trovano una difesa debole e una generale mancanza di compromessi, che esaspera l'allenatore Julian Nagelsmann, che dice che la sua squadra dovrebbe prendere questa partita come se fosse una semifinale di Champions League.

I tifosi tedeschi sono così stanchi che l'account ufficiale della squadra tedesca ha pubblicato questo: "Non siamo soddisfatti. Non sei soddisfatto. E non possiamo assolutamente esserlo. Ma prima di commentare sotto questo post, ricorda che l'odio non ha mai migliorato le situazioni. Soprattutto il razzismo non ha alcun posto qui. Andiamo avanti insieme! Abbiamo bisogno di te al nostro fianco".

Questa sconfitta costringe la Germania a fare uno sforzo maggiore nella partita di domenica prossima contro l'Irlanda del Nord, che attualmente è leader del gruppo A. Solo il primo di ogni girone ottiene la qualificazione diretta per la Coppa del Mondo. Il secondo avanza agli spareggi. Tuttavia, per la Germania, in quanto semifinalista della Nations League, un posto agli spareggi è garantito anche se finisce terza o quarta... anche se l'obiettivo dovrebbe sempre essere finire come leader del girone entro la terza e ultima giornata della fase a gironi a metà novembre.