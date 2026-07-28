La quarta e ultima stagione di Yellowjackets si è ormai conclusa

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Dopo cinque lunghi anni e tre stagioni che, francamente, sono state quasi sorprendentemente brutali, i Yellowjackets hanno ora raggiunto il traguardo. Almeno le riprese della quarta e ultima stagione, che — secondo diversi account social di attrici (potete vedere diverse foto nel post su Reddit qui sotto) sono ora completate.

Dato che questa è una serie che probabilmente non richiederà una pesante post-produzione, sembra probabile che l'ultima stagione di Yellowjackets debutterà tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2027. Diverse attrici ora si fanno i complimenti a vicenda sui social media e salutano la serie che ha dato il via alle loro carriere a Hollywood, non ultime Ella Purnell (Fallout), Sophie Thatcher (Heretic, Companion) e Jasmin Savoy Brown (Scream 5-7).

Se non hai mai visto Yellowjackets, parla di una squadra femminile di calcio che si schianta nel deserto e non viene mai trovata. Questo porta infine a una comunità simile a una setta in una feroce lotta per la sopravvivenza. E sopravvivono, molti di loro, almeno. Accanto alla loro storia di sopravvivenza, puoi seguirli da adulti mentre affrontano il trauma vissuto nei boschi e, nel farlo, emergono dettagli sempre più orribili.

Se ti sembra interessante, puoi trovare l'intera serie su Paramount+/SkyShowtime, dove la quarta stagione sarà trasmessa in streaming, ovunque ciò accada.



