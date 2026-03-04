La Real Sociedad vince il derby basco e affronterà l'Atleti nella finale della Copa del Rey

HQ

La Real Sociedad batte l'Athletic Club e si qualifica per la finale della Copa del Rey, dove affronterà l'Atlético de Madrid il 18 aprile. La squadra di San Sebastián è stata superiore a quella di Bilbao in entrambe le partite di semifinale, vincendo 2-0 complessivo e 1-0 mercoledì sera, anche se l'unico gol è stato un rigore controverso concesso dal VAR, segnato da Mikel Oyarzabal.

Curiosamente, entrambe le squadre sono a pari punti in LaLiga, 35 punti: la Real Sociedad è otta, con una media gol migliore dell'Athletic, nona.

La squadra txuri-urdin punta a vincere la sua quarta Copa del Rey, dopo la vittoria del 2020 (anche se si è giocata nel 2021 a causa del Covid). Il loro secondo titolo di Copa arrivò nel 1987 e, per coincidenza, sconfissero quell'anno l'Atlético de Madrid.

Nel frattempo, l'Atlético de Madrid cercherà di vincere l'undicesima Copa, il primo titolo (e la finale) dal 2013. La finale della Copa del Rey si giocherà il 18 aprile a Siviglia