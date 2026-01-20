La Repubblica Ceca esclude la vendita di caccia all'Ucraina

HQ

La Repubblica Ceca non fornirà all'Ucraina aerei da combattimento leggeri in grado di intercettare droni, ha annunciato il Primo Ministro Andrej Babis lunedì. La decisione contrasta una proposta del presidente Petr Pavel, che aveva suggerito che il paese potesse fornire diversi jet a Kiev.

Pavel, sostenitore dichiarato dell'Ucraina, ha dichiarato la scorsa settimana che l'Ucraina aveva espresso interesse ad acquistare aerei subsonici L-159. Babis, parlando dopo una riunione di gabinetto, ha detto che i jet erano necessari all'esercito ceco e non potevano essere risparmiati. "Gli aerei non sono disponibili e non ne abbiamo altri," ha dichiarato.

Babis ha costantemente resistito agli aiuti militari all'Ucraina, rinunciando al programma di prestiti dell'UE a Kiev lo scorso dicembre. La sua posizione contrasta con il forte sostegno di Pavel all'Ucraina in mezzo alla guerra in corso.

La proposta di inviare aerei aveva anche suscitato critiche dai partner di coalizione di Babis, in particolare dall'estrema destra e filorussa SPD. Il primo ministro ha sottolineato che la posizione attuale rispecchia quella del precedente governo, che ha anch'esso rifiutato di inviare jet L-159 in Ucraina...