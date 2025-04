La Repubblica Ceca valuta l'estensione del contratto di locazione del Gripen in vista dell'arrivo dell'F-35 Il Ministero della Difesa ceco esamina una nuova proposta svedese per estendere il contratto di locazione del jet da combattimento Gripen fino al 2035, con uno sconto di circa il 25%.

HQ Le ultime notizie sulla Repubblica Ceca . Il paese sta attualmente valutando una nuova offerta di estensione del leasing per 12 jet da combattimento Gripen C/D, con l'obiettivo di mantenere il suo spazio aereo sicuro fino all'arrivo del Lockheed Martin F-35 nel 2031. L'accordo da 732 milioni di dollari consentirebbe a Praga di gestire i Gripen per altri otto anni, mentre la manutenzione necessaria e l'addestramento dei piloti sono coperti. I termini rivisti prevedono significativi risparmi finanziari rispetto alle proposte precedenti, riflettendo i negoziati in corso. Con l'aeronautica ceca pronta a modernizzare la sua flotta Gripen, l'estensione è vista come un passo necessario fino alla transizione verso jet da combattimento più avanzati. Per ora, resta da vedere se l'accordo sarà finalizzato prima della fine del mandato dell'attuale governo. Aeronautica ceca Saab Jas 39C Gripen in servizio dall'aeroporto di Pardubice 29.10.2021 // Shutterstock