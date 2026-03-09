La ricerca di segreti nei giochi presenta somiglianze con la pornografia, secondo Shigeru Miyamoto
"Quando la pornografia si intensifica, alla fine sfocia grottesca. Penso che il mondo dei 'segreti nascosti' nei giochi abbia quasi raggiunto lo stesso livello grottesco."
Di certo non c'è stata molta controversia intorno a Shigeru Miyamoto nel corso degli anni. Il creatore di Mario (e di Zelda, tra molti altri) è conosciuto come un gentiluomo giapponese super-affascinante e birichino che si è impegnato per far progredire il mondo videoludico da quasi 50 anni. E... Oggi non abbiamo davvero controversie da offrire, dato che Miyamoto continua a essere una delle personalità più amate del settore.
Detto ciò, Insider Gaming ora attira l'attenzione su una vecchia intervista a Miyamoto del 1989 nel Gamer Handbook, che è stata ora tradotta da Shmupulations. In esso, traccia un parallelo che almeno ci ha fatto alzare un po' le sopracciglia mentre parla dell'interattività nel mondo dei videogiochi rispetto a film e libri, e di come tutto sia in definitiva intrattenimento:
"Sì. Penso che le cose diventino molto più interessanti una volta che smettiamo di chiamarli giochi e iniziamo a vederli come intrattenimento. D'altra parte, si potrebbe dire che un grande film o un grande libro sia un "gioco" anche... ma sono passivi, mentre il computer da solo è interattivo. Quindi, all'interno del mondo più ampio dell'intrattenimento, c'è questa categoria specifica di intrattenimento interattivo, e i videogiochi ne sono solo una parte."
Finora tutto bene, ma poi traccia una linea tra la ricerca di segreti nei giochi e la pornografia, sostenendo che ci sono somiglianze nel loro funzionamento:
"Quando la pornografia si intensifica, alla fine sfocia grottesca. Penso che il mondo dei 'segreti nascosti' nei giochi abbia quasi raggiunto lo stesso livello grottesco. Si è arrivati a un punto in cui non si misura più con il buon senso. Sono solo persone che si annoiano e cercano stimoli sempre più forti. Abbiamo sbattuto contro un muro. Quando arrivi al punto in cui non hai altra scelta che diventare 'grottesco', devi iniziare a pensare a nuovi modi per usare il mezzo."
Supponiamo che Miyamoto oggi formulerebbe i suoi pensieri in modo un po' diverso, ma capiamo comunque cosa intende, e alla fine si tratta di un documento di un'altra epoca. Più avanti nell'intervista, conclude il suo discorso dicendo che non è preoccupato e vuole continuare a cercare di innovare, riassumendo tutto in modo che sembri aver davvero vissuto:
"Beh, finché ci saranno persone disposte a giocare, e continueremo a creare, nuove cose continueranno a emergere."