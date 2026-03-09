La ricerca di segreti nei giochi presenta somiglianze con la pornografia, secondo Shigeru Miyamoto

HQ

Di certo non c'è stata molta controversia intorno a Shigeru Miyamoto nel corso degli anni. Il creatore di Mario (e di Zelda, tra molti altri) è conosciuto come un gentiluomo giapponese super-affascinante e birichino che si è impegnato per far progredire il mondo videoludico da quasi 50 anni. E... Oggi non abbiamo davvero controversie da offrire, dato che Miyamoto continua a essere una delle personalità più amate del settore.

Detto ciò, Insider Gaming ora attira l'attenzione su una vecchia intervista a Miyamoto del 1989 nel Gamer Handbook, che è stata ora tradotta da Shmupulations. In esso, traccia un parallelo che almeno ci ha fatto alzare un po' le sopracciglia mentre parla dell'interattività nel mondo dei videogiochi rispetto a film e libri, e di come tutto sia in definitiva intrattenimento:

"Sì. Penso che le cose diventino molto più interessanti una volta che smettiamo di chiamarli giochi e iniziamo a vederli come intrattenimento. D'altra parte, si potrebbe dire che un grande film o un grande libro sia un "gioco" anche... ma sono passivi, mentre il computer da solo è interattivo. Quindi, all'interno del mondo più ampio dell'intrattenimento, c'è questa categoria specifica di intrattenimento interattivo, e i videogiochi ne sono solo una parte."

Finora tutto bene, ma poi traccia una linea tra la ricerca di segreti nei giochi e la pornografia, sostenendo che ci sono somiglianze nel loro funzionamento:

"Quando la pornografia si intensifica, alla fine sfocia grottesca. Penso che il mondo dei 'segreti nascosti' nei giochi abbia quasi raggiunto lo stesso livello grottesco. Si è arrivati a un punto in cui non si misura più con il buon senso. Sono solo persone che si annoiano e cercano stimoli sempre più forti. Abbiamo sbattuto contro un muro. Quando arrivi al punto in cui non hai altra scelta che diventare 'grottesco', devi iniziare a pensare a nuovi modi per usare il mezzo."

Supponiamo che Miyamoto oggi formulerebbe i suoi pensieri in modo un po' diverso, ma capiamo comunque cosa intende, e alla fine si tratta di un documento di un'altra epoca. Più avanti nell'intervista, conclude il suo discorso dicendo che non è preoccupato e vuole continuare a cercare di innovare, riassumendo tutto in modo che sembri aver davvero vissuto:

"Beh, finché ci saranno persone disposte a giocare, e continueremo a creare, nuove cose continueranno a emergere."