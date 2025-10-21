La rivoluzionaria "Legge Wenger" potrebbe essere approvata presto e cambierebbe il significato di fuorigioco nel calcio

HQ

La "Legge Wenger", che prende il nome dall'ex allenatore dell'Arsenal che è diventato direttore dello sviluppo calcistico globale della FIFA, potrebbe essere vicina all'approvazione. Questa regola cambierebbe la regola del fuorigioco nel calcio come lo conosciamo oggi, favorendo uno stile di gioco più offensivo. Con questa regola, un giocatore attaccante sarebbe in fuorigioco solo se tutto il suo corpo è davanti alla linea dell'ultimo difensore. Anche se la sua spalla, la sua gamba, metà del suo corpo o il suo dito del piede sinistro sono davanti, non sarebbe in fuorigioco.

L'obiettivo principale di questa regola è eliminare le polemiche sui gol annullati dai millimetri, che sono aumentate da quando il VAR è stato implementato nel calcio alcuni anni fa, il che porta a momenti molto frustranti. Questo costringerebbe alcune squadre a rielaborare nuove strategie, poiché molte spesso sono solite tenere i difensori molto lontani dalla porta per mettere in difficoltà la parte opposta ad essere in gioco nei loro attacchi.

Secondo l'ex arbitro spagnolo Iturralde González (via AS), la legge sarà discussa alla riunione annuale dell'IFAB a novembre, a cui parteciperanno 23 giocatori e 11 arbitri sotto la guida di Wenger. Se approvato, sarà inoltrato all'assemblea generale prevista per febbraio, e aggiunge che di solito il 95% dei progetti passati all'assemblea generale viene approvato.

Se questa regola verrà approvata e implementata prima della prossima Coppa del Mondo della prossima estate, molti allenatori esperti dovranno pensare a nuove tattiche, specialmente per i difensori. Si segnano più gol, favorendo uno stile di gioco più aggressivo, forse più attraente per gli spettatori. Pensi che la legge Wenger sarebbe vantaggiosa per il calcio?