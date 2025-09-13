Gamereactor

La Romania fa decollare aerei da combattimento dopo che un drone russo ha violato lo spazio aereo

Secondo i dati attuali, il drone è penetrato per circa 10 chilometri nel territorio rumeno e ha operato nello spazio aereo della NATO per circa 50 minuti.

Solo pochi giorni fa, la violazione dei droni russi in Polonia stava facendo notizia. Ora, la Romania ha fatto decollare i caccia dopo che un drone ha attraversato il suo spazio aereo durante gli attacchi russi alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Le autorità hanno confermato che l'aereo è stato rintracciato fino a quando non è scomparso dai radar, senza minacciare le aree popolate. Anche gli alleati della NATO, tra cui la Polonia, hanno rafforzato le difese aeree negli ultimi giorni dopo che i droni hanno fatto irruzione nel loro territorio, sottolineando la fragile sicurezza lungo il fianco orientale dell'Europa, dove il conflitto in Ucraina continua a mettere alla prova la stabilità dei confini. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

Pilastro di demarcazione del confine al confine tra Ucraina e Romania nei Carpazi // Shutterstock

