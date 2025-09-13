La Romania fa decollare aerei da combattimento dopo che un drone russo ha violato lo spazio aereo

HQ

Solo pochi giorni fa, la violazione dei droni russi in Polonia stava facendo notizia. Ora, la Romania ha fatto decollare i caccia dopo che un drone ha attraversato il suo spazio aereo durante gli attacchi russi alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Le autorità hanno confermato che l'aereo è stato rintracciato fino a quando non è scomparso dai radar, senza minacciare le aree popolate. Anche gli alleati della NATO, tra cui la Polonia, hanno rafforzato le difese aeree negli ultimi giorni dopo che i droni hanno fatto irruzione nel loro territorio, sottolineando la fragile sicurezza lungo il fianco orientale dell'Europa, dove il conflitto in Ucraina continua a mettere alla prova la stabilità dei confini. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!