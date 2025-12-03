La Romania si rivolge alla Turchia per rafforzare rapidamente la flotta del Mar Nero con una nuova nave pattuglia

HQ

La Romania sta procedendo con i piani per acquisire una nave da pattuglia offshore classe Hisar di fabbricazione turca, un accordo che Bucarest ritiene essenziale per colmare le lacune critiche della sua invecchiata flotta del Mar Nero.

Il Ministero della Difesa rumeno ha confermato che il contratto è ora nelle sue fasi finali, dopo l'approvazione unanime del Parlamento a settembre. Una volta firmata, la nave dovrebbe arrivare a Costanza entro sei mesi, molto più rapidamente rispetto agli altri programmi navali ritardati della Romania.

Un prezzo di 223 milioni di euro

La nave classe Hisar, costruita dal cantiere navale turco di Istanbul, ha un costo di 223 milioni di euro e ulteriori 42 milioni per aggiornamenti specifici per la Romania. Il trasferimento sarà effettuato secondo un accordo governativo a governo, con la supervisione del processo da parte dell'ASFAT turca.

Due navi della stessa classe, TCG Akhisar e TCG Koçhisar, sono state varate nel 2023. Il progetto prevede un cannone principale da 76 mm, stazioni telecomandate da 12,7 mm, radar AESA a faccia fissa, un sistema ESM e un sonar montato sullo scafo, oltre a spazio per sistemi aggiuntivi.

La Romania prevede di mantenere la maggior parte della configurazione originale per un rapido handover, ma integrerà alcune funzionalità a livello nazionale. Il Missile d'Attacco Navale sarà installato dopo l'arrivo della nave, costituendo l'arma anti-nave principale della nave.