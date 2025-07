La Russia accusata di intensificare l'uso di armi chimiche in Ucraina

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Le agenzie di intelligence olandesi e tedesche hanno affermato venerdì che la Russia ha ampliato in modo significativo l'uso di armi chimiche vietate in Ucraina, impiegando agenti soffocanti tramite droni per colpire i soldati nelle trincee.

"Questa intensificazione è preoccupante perché fa parte di una tendenza che osserviamo da diversi anni, in cui l'uso di armi chimiche da parte della Russia in questa guerra sta diventando più normalizzato, standardizzato e diffuso", ha detto il ministro della Difesa Ruben Brekelmans.

L'agenzia di intelligence estera tedesca BND ha successivamente riconosciuto i risultati, affermando di aver acquisito le informazioni in collaborazione con i suoi alleati olandesi. L'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche non ha ancora avviato un'indagine formale.