Russia: "Ancora molto lavoro da fare" sull'accordo di pace per l'Ucraina dopo cinque ore di colloqui con gli inviati di Trump

La Russia ha dichiarato mercoledì che non è stato raggiunto alcun compromesso su un possibile accordo di pace per l'Ucraina dopo che il presidente Vladimir Putin ha tenuto cinque ore di colloqui a Mosca con gli inviati del presidente Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.

L'incontro, che si è protratto oltre mezzanotte, è stato descritto come "costruttivo", ma il Cremlino ha dichiarato che le principali proposte statunitensi sono state respinte e che il lavoro importante è ancora in sospeso. "C'è ancora molto lavoro da fare," Ha detto ai giornalisti l'assistente del Cremlino Ushakov.

L'assistente del Cremlino Yuri Ushakov ha detto che entrambe le parti hanno discusso questioni territoriali, ma ha insistito che non è stato raggiunto alcun accordo e che alcune formulazioni americane sono "non adeguate." Per ora non è previsto alcun incontro Putin-Trump.

I colloqui arrivano mentre crescono le preoccupazioni a Kiev e in tutta Europa sull'approccio di Washington ai negoziati. Il presidente Volodymyr Zelensky ha messo in guardia contro qualsiasi accordo raggiunto alle spalle dell'Ucraina, affermando che il processo deve rimanere "equo e aperto."

Trump, parlando a Washington, ha definito la guerra "un disastro" e ha detto che la sua squadra stava cercando un modo per porre fine al conflitto, ormai al suo quarto anno.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov:

"Ieri per la prima volta c'è stato uno scambio diretto di opinioni. Alcune cose venivano accettate, altre erano considerate inaccettabili. Questo è un processo normale di lavoro per trovare un compromesso. Attualmente il lavoro viene svolto a livello di esperto operativo. È a livello di esperti che dovrebbero essere raggiunti certi risultati che poi diventeranno la base per i contatti ai massimi livelli."