La Russia afferma che il memorandum di pace con l'Ucraina è ancora in lavorazione Mosca continua a definire i termini di un potenziale accordo di cessate il fuoco, in attesa del futuro passaggio di consegne a Kiev.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha confermato martedì che sta ancora lavorando a una bozza di memorandum che delinea i principi per un possibile accordo di pace con l'Ucraina. "La Russia continua a sviluppare una bozza di memorandum su un futuro trattato di pace, definendo una serie di posizioni, come i principi di risoluzione, la tempistica di un possibile accordo di pace e un potenziale cessate il fuoco per un certo periodo di tempo". Secondo quanto riferito, il documento include proposte su una tempistica per il cessate il fuoco e i termini dell'accordo, e sarà condiviso con Kiev una volta finalizzato. Il Cremlino sembra impegnato a definire un quadro per i negoziati, anche se i progressi concreti rimangono incerti. Maria Zakharova // Shutterstock