La Russia afferma di aver abbattuto 90 droni ucraini durante la notte

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato venerdì che le sue difese aeree hanno distrutto 90 droni ucraini durante la notte in diverse regioni e sopra il Mar Nero.

Le autorità locali di Tver, a nord-ovest di Mosca, hanno segnalato sette ferite negli attacchi. Nella regione della capitale, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha dichiarato che otto droni sono stati intercettati mentre si avvicinavano alla città.

L'aeroporto Sheremetyevo di Mosca ha temporaneamente sospeso le partenze, mentre l'autorità regolatore dell'aviazione russa ha dichiarato che diversi altri aeroporti sono stati brevemente chiusi per precauzione. I dettagli dell'ultimo attacco stanno iniziando a emergere, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Questa è una notizia in evoluzione...