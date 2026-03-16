La Russia afferma di aver sventato il più grande attacco di droni ucraini dell'ultimo anno durante il fine settimana

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La Russia ha dichiarato lunedì che le sue difese aeree hanno abbattuto circa 250 droni ucraini diretti verso Mosca durante il fine settimana. Le autorità hanno descritto l'incidente come il più grande tentato attacco con droni alla capitale russa in almeno un anno.

Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha dichiarato su Telegram che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato i droni agli accessi alla città. Secondo lui, molti furono distrutti prima di raggiungere Mosca.

Le autorità imposero brevemente restrizioni ai voli nei principali aeroporti di Mosca durante l'attacco, anche se le operazioni tornarono poi alla normalità. Non ci furono segnalazioni immediate di feriti.