La Russia aggiunge la Deutsche Welle alla lista delle "organizzazioni indesiderabili"
Il Ministero della Giustizia russo ha designato l'emittente internazionale tedesca Deutsche Welle come "organizzazione indesiderabile", secondo un articolo pubblicato martedì sul sito web del ministero.
Secondo la legge russa, le organizzazioni considerate "indesiderabili" sono accusate di minacciare la sicurezza nazionale. I cittadini russi che collaborano, lavorano per o forniscono finanziamenti a tali gruppi possono rischiare multe o pene detentive fino a cinque anni.
Espone le persone legate a DW a procedimenti penali penali
La designazione vieta di fatto le attività di Deutsche Welle in Russia ed espone le persone legate all'emittente a procedimenti penali.
Deutsche Welle, finanziato dal governo tedesco, fornisce copertura giornalistica internazionale in più lingue ed è stato in passato critico nei confronti delle politiche interne della Russia e della sua guerra in Ucraina.