"L'argomento dei Tomahawk è di estrema preoccupazione. Questo è davvero un momento molto drammatico per il fatto che le tensioni stanno aumentando da tutte le parti". Queste sono state le ultime parole del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha espresso seria apprensione per la prospettiva che l'Ucraina riceva missili a lungo raggio dagli Stati Uniti, definendo il momento un punto critico di escalation. I funzionari russi avvertono che tali forniture potrebbero spingere il conflitto in una nuova fase pericolosa, con tensioni in aumento da tutte le parti. "Pensate: un missile a lungo raggio viene lanciato e sta volando e sappiamo che potrebbe essere nucleare. Cosa dovrebbe pensare la Federazione Russa? Come dovrebbe reagire la Russia? Gli esperti militari all'estero dovrebbero capirlo", ha aggiunto Peskov. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!