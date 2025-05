La Russia colpisce 8 insediamenti ucraini 220 volte nonostante il cessate il fuoco Secondo il governatore della regione di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov.

Nonostante il cessate il fuoco recentemente dichiarato, le forze russe avrebbero effettuato più di 220 attacchi su 8 insediamenti a Zaporizhzhia in Ucraina, ha detto il governatore di Zaporizhzhia su un canale Telegram all'inizio di venerdì. Le autorità locali hanno confermato che gli attacchi hanno incluso 150 assalti di droni e 70 colpi di artiglieria nell'arco di un giorno, causando danni alle infrastrutture e alle aree civili. Per ora, resta da vedere come questo influenzerà le fragili condizioni del cessate il fuoco.