La Russia colpisce i siti energetici ucraini in più regioni

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . La Russia ha lanciato una serie di attacchi con droni alle infrastrutture energetiche e del gas dell'Ucraina durante la notte, colpendo più regioni e lasciando un numero significativo di residenti senza elettricità.

"Consideriamo gli attacchi russi come una continuazione della politica deliberata della Federazione Russa di distruggere le infrastrutture civili dell'Ucraina prima della stagione del riscaldamento", ha dichiarato mercoledì il ministero dell'Energia ucraino.

Gli impianti e le sottostazioni di gas critici hanno subito gravi danni, costringendo le autorità locali a fare affidamento su backup di emergenza per i servizi idrici e sanitari. Le forze ucraine hanno intercettato la maggior parte dei droni, anche se molti hanno raggiunto obiettivi chiave.

I funzionari hanno descritto gli attacchi come parte di uno sforzo in corso per interrompere le infrastrutture civili prima della stagione di riscaldamento, intensificando la pressione su una nazione che già affronta la carenza di energia. Gli attacchi evidenziano la vulnerabilità della rete energetica ucraina.