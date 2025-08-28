La Russia colpisce Kiev con un assalto notturno

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Le forze russe hanno effettuato una raffica notturna coordinata di droni e missili contro Kiev, uccidendo diversi residenti, compresi bambini, e ferendone molti altri in tutta la città.

In totale, 8 persone sono morte e più di 20 sono rimaste ferite. Nel frattempo, blocchi residenziali e altri edifici sono stati pesantemente danneggiati in diversi distretti, con incendi scoppiati e squadre di soccorso che hanno lavorato tra le macerie per trovare sopravvissuti.

Le autorità locali hanno descritto l'attacco come sistematico, combinando attacchi da diverse direzioni e prendendo di mira aree civili. Le squadre di emergenza continuano a rispondere in dozzine di siti in tutta la capitale, mentre l'entità della distruzione è ancora in fase di valutazione.