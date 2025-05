La Russia colpisce l'Ucraina con 108 droni tra le richieste di cessate il fuoco Oltre 100 droni lanciati durante la notte in tutta l'Ucraina durante gli sforzi di tregua in stallo.

HQ L'ultimo nuovo figlio Russia e Ucraina . Ora sappiamo che le forze russe hanno lanciato 108 droni in tutta l'Ucraina durante la notte, prendendo di mira diverse regioni, tra cui un treno merci civile nella regione orientale di Donetsk, che ha provocato il ferimento dell'autista. Le difese aeree ucraine sono riuscite a intercettare 55 droni, mentre altri non sono riusciti a colpire i loro obiettivi. Nonostante le richieste di un cessate il fuoco di 30 giorni, la Russia ha respinto queste richieste, con il presidente Putin che le ha descritte come ultimatum e ha proposto invece colloqui diretti. Regione di Donetsk, Ucraina - 4 giugno 2022: evacuazione di civili dalle aree pericolose del Donbass dove stanno combattendo gli occupanti russi // Shutterstock