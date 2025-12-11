La Russia colpisce nuovamente Kremenchuk con missili e droni

HQ

La Russia ha lanciato un altro bombardamento notturno contro la città di Kremenchuk nell'oblast di Poltava, colpendola con ondate di missili e droni all'alba dell'11 dicembre. La città, situata lungo il fiume Dnipro a sud-est di Kiev, è diventata un bersaglio ripetuto di attacchi russi.

Le autorità locali hanno dichiarato che gli impianti energetici sono tornati a essere il fulcro principale dell'attacco. Il governatore Volodymyr Kohut ha riferito che molti obiettivi in arrivo sono stati intercettati, ma detriti e diversi colpi diretti hanno scatenato incendi in diversi siti. Le squadre di emergenza furono schierate rapidamente e non erano state segnalate ferite fino alle prime ore del mattino.

L'attacco segue un grande assalto combinato il 7 dicembre che ha danneggiato infrastrutture chiave in città. Il rinnovato attacco sottolinea la continua pressione della Russia sulla rete energetica ucraina con l'avanzare dell'inverno.

L'Aeronautica Ucraina ha riferito che diversi gruppi di droni sono stati inviati verso la città durante la notte, accompagnati da un allarme missilistico balistico. Almeno tre missili sarebbero stati lanciati prima che si udissero esplosioni a Kremenchuk. Le autorità hanno dichiarato che l'attività dei droni è proseguita per tutto l'attacco, segnando uno degli attacchi più concentrati sulla città di questo mese.