La Russia colpisce una fabbrica americana nel più grande assalto aereo di agosto

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . In uno dei più grandi assalti aerei nel conflitto in corso in Ucraina, le forze russe hanno lanciato una raffica di missili e droni che hanno colpito le regioni occidentali lontane dalle linee del fronte.

Di vittime abbiamo già parlato in un post precedente. Ora, sappiamo che un'importante fabbrica di elettronica americana è stata colpita, causando feriti e un grande incendio, mentre i funzionari hanno descritto l'attacco come mirato a infrastrutture civili senza necessità militari.

"Una struttura completamente civile che non ha nulla a che fare con la difesa o l'esercito", ha detto il ministro degli Esteri Andrii Sybiha. "Questo non è il primo attacco russo alle imprese americane in Ucraina, dopo gli attacchi agli uffici Boeing a Kiev all'inizio di quest'anno e altri attacchi".

Gli attacchi sono arrivati pochi giorni dopo i colloqui diplomatici in Alaska, con l'Ucraina che ha esortato gli alleati ad aumentare la pressione su Mosca. L'assalto segna una forte escalation degli attacchi russi, in coincidenza con gli attacchi a lungo raggio dell'Ucraina all'interno del territorio russo.